«Иран поставляет убийства». Зеленский назвал «главной миссией» РФ удары по энергосистеме и призвал предоставить оружие для борьбы с дронами 22 октября, 19:44 17 октября иранский дрон атаковал дом в Киеве, убив пятерых человек, в том числе пару — мужчину и беременную женщину (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не доверяет руководству Ирана, который продает России свои дроны-камикадзе для убийства украинцев. По его словам, беспилотники нужно уничтожать не ракетами, а другим оружием.

Об этом он сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

Зеленский заявил, что представителей Ирана неоднократно вызывали на уровне послов, разговаривали с руководством государства и МИД. По его словам, благодаря разведданным, полученным от других стран, Украина знала, что Иран продает России дроны Shahed-136. Однако Тегеран все последовательно отрицает.

Видео дня

«И мы сейчас видим: сотни ударов по Украине.[…] Убивают людей голодом — что было на море, блокировка [суден с зерном] — или холодом — то, что они сейчас делают. Поэтому, о каком доверии говорить? Иран поставляет им дроны, поставляет им убийства, убийства украинцев. Это их договоренность за деньги», — сказал Зеленский.

Он добавил: у Украины есть информация, что РФ заказала у Тегерана тысячи дронов, сотни — «точно переданы». По словам президента, «главная миссия» России сегодня — бить по энергетической системе и оставить людей без света.

На вопрос, способны ли украинцы справиться с иранскими беспилотниками, он заявил, что мы готовы бороться, но не хватает ПВО и ПРО, которые могут передать союзники.

«Вы тоже должны нас понять. Мы не можем на дроны отдавать все ракеты — их у нас не такое количество. Мы понимаем, что мы должны уничтожать дроны другим оружием. Все эти детали есть у всех наших партнеров», — добавил глава государства.

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.



Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону столицы летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В Киеве зафиксировали пять взрывов.

Инфографика: НВ

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.



Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продлила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.



Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.