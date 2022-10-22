«Иран поставляет убийства». Зеленский назвал «главной миссией» РФ удары по энергосистеме и призвал предоставить оружие для борьбы с дронами

22 октября, 19:44
Поделиться:
17 октября иранский дрон атаковал дом в Киеве, убив пятерых человек, в том числе пару — мужчину и беременную женщину (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

17 октября иранский дрон атаковал дом в Киеве, убив пятерых человек, в том числе пару — мужчину и беременную женщину (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не доверяет руководству Ирана, который продает России свои дроны-камикадзе для убийства украинцев. По его словам, беспилотники нужно уничтожать не ракетами, а другим оружием.

Об этом он сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

Зеленский заявил, что представителей Ирана неоднократно вызывали на уровне послов, разговаривали с руководством государства и МИД. По его словам, благодаря разведданным, полученным от других стран, Украина знала, что Иран продает России дроны Shahed-136. Однако Тегеран все последовательно отрицает.

Видео дня

«И мы сейчас видим: сотни ударов по Украине.[…] Убивают людей голодом — что было на море, блокировка [суден с зерном] — или холодом — то, что они сейчас делают. Поэтому, о каком доверии говорить? Иран поставляет им дроны, поставляет им убийства, убийства украинцев. Это их договоренность за деньги», — сказал Зеленский.

Читайте также:

Массовое изготовление неядерного оружия стало возможным благодаря снятию большей части санкций с Ирана сразу после подписания им Рамочного ядерного соглашения в 2015 году. (Фото:REUTERS) «Гнездо» дронов-камикадзе. Почему Иран передает Кремлю оружие и ему это сходит с рук — эксперт по Ближнему Востоку

Он добавил: у Украины есть информация, что РФ заказала у Тегерана тысячи дронов, сотни — «точно переданы». По словам президента, «главная миссия» России сегодня — бить по энергетической системе и оставить людей без света.

На вопрос, способны ли украинцы справиться с иранскими беспилотниками, он заявил, что мы готовы бороться, но не хватает ПВО и ПРО, которые могут передать союзники.

«Вы тоже должны нас понять. Мы не можем на дроны отдавать все ракеты — их у нас не такое количество. Мы понимаем, что мы должны уничтожать дроны другим оружием. Все эти детали есть у всех наших партнеров», — добавил глава государства.

https://www.youtube.com/watch?v=ZcJCjeUc-ns

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону столицы летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В Киеве зафиксировали пять взрывов.

Инфографика: НВ

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продлила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUp2EGYtYtU
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Иран Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X