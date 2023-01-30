ЕС ввел санкции против иранской компании-производителя беспилотников, которые использует Россия 30 января, 18:17 Учения с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS))

Евросоюз в понедельник, 30 января, ввел санкции против иранского производителя беспилотников — государственной компании Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).

Как сообщается в Официальном журнале ЕС, компания производит БПЛА, которые использует Корпус стражей исламской революции, и занимается исследованиями, разработкой, производством и полетами беспилотников. Страна-агрессор Россия использует дроны HESA в ходе полномасштабной войны против Украины.



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В ЕС подчеркнули, что HESA ответственна за поддержку действий, направленных на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

HESA — дочерняя компания Иранской организации авиационной промышленности (IAIO) — госпредприятия минобороны и логистики вооруженных сил страны.



6 января США ввели санкции против шести топ-менеджеров иранской компании Qods Aviation Industries, которую считают крупнейшим в Иране разработчиком и производителем дронов, и директора иранской компании Aerospace Industries Organization (AIO), курирующей разработку баллистических ракет.

В ночь на 29 января в Иране был атакован оборонный комплекс в Исфахане (по данным Wall Street Journal, речь о заводе по производству боеприпасов). Он находится рядом с локациями Иранского центра космических исследований, который попал под санкции США за работу над иранской программой баллистических ракет.

AP сообщило, что за взрывами на военном заводе в Иране может стоять Израиль. Власти страны это не подтверждают. В министерстве обороны Ирана утверждают, что атака дронов на одно из оборонных предприятий в Исфахане была неудачной.