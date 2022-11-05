«Доверяем только фактам». В МИД Украины прокомментировали заявление Ирана о передаче России своих беспилотников 5 ноября, 15:45 Учения с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Министерство иностранных дел Украины и дальше будет принимать «максимально жесткие меры», чтобы сделать невозможным использование Россией дронов, полученных от Ирана, для массированных атак против Украины.

Об этом заявил спикер главы МИД Олег Николенко, реагируя на признание Тегерана относительно передачи беспилотников Москве.

«Иранский министр в то же время распространил инсинуации о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров», — написал он.

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По словам Николенко, Украина доверяет только фактам, а свои действия продолжит тесно координировать с причастными ведомствами, чтобы остановить убийства иранскими дронами украинцев и уничтожение критической инфраструктуры.

«В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут более масштабными, чем выгода от поддержки России», — добавил он.

5 ноября после серии категорических возражений министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники. Однако он утверждает, что «незначительное количество» поставили до начала полномасштабной войны. Министр хочет «доказательств» использования дронов против Украины.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщали 13 сентября — ВСУ сбили Shahed-136 в Купянске.



Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.



Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продлила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.

Ранее американский телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». 3 ноября украинская разведка подтвердила, что Тегеран согласился передать России тысячу единиц военной техники.