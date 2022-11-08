Украина запросила у США системы ПВО C-RAM для борьбы с иранскими дронами — ABC News 8 ноября, 17:44 ВСУ используют самые разные средства для уничтожения иранских беспилотников (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Украина запросила у США высокомобильные системы ПВО C-RAM для борьбы с беспилотниками иранского производства, сообщает ABC News со ссылкой на письмо главы Верховной Рады Руслана Стефанчука в Конгресс США.

В письме, по данным телеканала, Стефанчук призывает США предоставить Украине C-RAM, чтобы защитить «важные объекты, особенно электростанции».

C-RAM имеют встроенный радар для отслеживания входящих угроз и скорострельную пушку для их уничтожения. НАТО заявляет, что системы способны производить 4500 выстрелов в минуту.

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В письме Стефанчук также просит высокопоставленных американских законодателей помочь ему в обращении к администрации президента США Джо Байдена с просьбой предоставить ракеты большей дальности, чтобы украинские военные могли уничтожать такие цели, как «запасы иранских беспилотников, находящихся глубоко в тылу врага на оккупированной территории Украины».

Неназванный украинский чиновник сообщил ABC News, что сейчас ВСУ используют самые разные средства для уничтожения иранских беспилотников.

Он добавил, что ВСУ иногда прибегают к противотанковому оружию, чтобы противостоять этой угрозе. Также, по его словам, украинские истребители отслеживают иранские дроны, а в некоторых случаях авиацию используют для их уничтожения.

Источник в украинском правительстве отметил, что Киев ведет переговоры со всеми своими партнерами о создании «всеобъемлющей и широкой» системы ПВО по всей Украине.

«Мы не говорим о нескольких системах вблизи линии фронта. Если у нас будет эта (комплексная система противовоздушной обороны- ред), эта война может закончиться раньше, и это в наших интересах», — добавил чиновник.

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191. По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов этого типа у Тегерана.

В Иране долгое время категорически отрицали поставки беспилотников России. Однако, 5 ноября министр иностранных дел Ирана впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники. Но он утверждает, что это произошло до начала полномасштабной войны против Украины. После этих заявлений Зеленский обвинил Тегеран во лжи.