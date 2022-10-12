Иранские дроны Shahed-136 не способны нанести значительный ущерб Украине — британская разведка 12 октября, 09:00 Большинство иранских дронов Shahed-136 сбивают украинские силы (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

По данным британской разведки, Россия развернула иранские дроны-камикадзе Shahed-136 как минимум с августа 2022 года.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что РФ включила Shahed-136 в обширную волну ударов по Украине 10 октября.

Разведка напоминает, что украинский Генштаб сообщал, что Россия запустила в общей сложности 86 иранских дронов, 60% которых были уничтожены в воздухе.

Видео дня

Эти беспилотные летательные аппараты медленные и летают на малых высотах, что упрощает обнаружение одиночных летательных аппаратов с помощью обычных средств ПВО.

В британской разведке полагают, что Россия «добилась определенного успеха», атаковав одновременно несколькими БПЛА.

«Несмотря на заявленную дальность полета в 2500 км, Shahed-136 имеет лишь небольшую боевую нагрузку. Маловероятно, что он удовлетворительно выполняет функцию глубокого удара, для которого Россия, вероятно, хотела использовать его», — говорится в сообщении.

Инфографика: НВ