«Нам, мягко говоря, не нравится». Посол Израиля прокомментировал военное сотрудничество России и Ирана 18 марта, 08:11 Израиль очень беспокоит сотрудничество России с Ираном, заявил посол Михель Бродский (Фото:aaelboeollosy/Depositphotos)

Посол Израиля в Украине Михель Бродский в интервью Radio NV прокомментировал военное сотрудничество между Россией и Ираном.

«Безусловно, то, что происходит между Россией и Ираном, нас не может не беспокоить. Мы внимательно следим за происходящим. Те дроны, которые сегодня используются против Украины, завтра могут использоваться против Израиля. Мы, это не секрет, изучаем эти дроны». - сказал Бродский Radio NV.

Видео дня

Посол Израиля в Украине напомнил, что несколько недель назад в Киев приезжала делегация депутатов израильского парламента, посетившая институт Минобороны, где хранится часть иранских дронов, которыми Россия атаковала Украину. Также он отметил, что есть сотрудничество между украинскими и израильскими спецслужбами, назвав это "естественным".

«Конечно, это немаловажный фактор в наших отношениях с Россией. Мы это обсуждаем, мы это обсуждаем с Россией тоже. Нам, мягко говоря, не нравится военное сотрудничество между Ираном и Россией», — подчеркнул он.

Бродский объяснил, что Израиль считает, что Иран должен быть изолирован, и заявил, что если этой стране удастся создать собственное ядерное оружие, это изменит ситуацию не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

Также дипломат отметил, что Изоаиль беспокоит развитие отношений Беларуси с Ираном.

15 марта Россия Иран и Китай начали совместные военные учения, которые продлятся до 19 марта.

13 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко встретился с главой Ирана Эбрахимом Раиси, и тот заявил, что Тегеран готов поделиться с его режимом своим опытом обхода санкций.

По словам спикера Госдепартамента США Неда Прайса, Лукашенко ездил в Иран в интересах России.

11 марта Иран объявил о заключении контракта с Россией на поставку истребителей Су-35.

Иран поддерживает действия РФ против Украины, снабжая кремлевский режим дронами-камикадзе для атак по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры в Украине.

Телеканал CNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».



В январе секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия ведет переговоры с Ираном об обмене оружия на ядерные технологии. Он добавил, что подобные процессы опасны для всего мира.