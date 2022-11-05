Иран впервые признал передачу России своих дронов. Однако говорят, что это было до полномасштабной войны против Украины 5 ноября, 12:02 В Иране впервые признали передачу России своих беспилотников (Фото:REUTERS/Morteza Nikoubazl)

После категорических возражений министр иностранных дел Ирана Хусейн-Амир Абдуллахиан в субботу, 5 ноября, впервые признал, что Тегеран передал России беспилотники. Однако он утверждает, что это произошло до начала полномасштабной войны РФ против Украины.



Об этом сообщает Associated Press.

«Мы передали ограниченное количество беспилотников России за несколько месяцев до войны в Украине», — сказал иранский министр.

В то же время он говорит, что Иран якобы не знает об использовании своих дронов против Украины и «остается преданным прекращению конфликта». Абдуллахиан заявил, что если в Киеве имеются «какие-либо документы», свидетельствующие об использовании Россией иранских беспилотников, «они должны предоставить их нам».

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«Если нам докажут, что Россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины, мы не останемся равнодушны к этому вопросу», — сказал министр.

Ранее официальные представители Ирана последовательно и категорически отрицали, что Тегеран поставляет России дроны, которые оккупанты используют для атак на критическую инфраструктуру Украины и против мирных жителей. В начале этой недели посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал обвинения «совершенно безосновательными».

США и их союзники в Совете Безопасности призвали генсека ООН Антониу Гутерриша расследовать, использовала ли Россия иранские беспилотники для атак на гражданское население в Украине.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщали 13 сентября — ВСУ сбили Shahed-136 в Купянске.



Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.



Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продлила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.

Ранее американский телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». 3 ноября украинская разведка подтвердила, что Тегеран согласился передать России тысячу единиц военной техники.