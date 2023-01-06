США ввели санкции против причастных к производству иранских дронов и баллистических ракет 6 января, 19:17 Сбитый в Украине дрон Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

США ввели санкции против шести топ-менеджеров иранской компании Qods Aviation Industries, которую считают крупнейшим в Иране разработчиком и производителем дронов, и директора иранской компании AIO, курирующей разработку баллистических ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Включение руководства QAI в санкционный список Минфин США объяснил тем, что разработанные компанией дроны Mohajer-6 Россия использует при ведении боевых действий на территории Украины.

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В санкционный список был добавлен также и «псевдоним» QAI — Light Airplanes Design and Manufacturing Industries, под которым, как отметили в Минфине США, иранская компания укрывалась от санкций, введенных против нее еще в 2013 году.

Введение ограничений предусматривает арест находящихся в юрисдикции США активов подсанкционных лиц и подконтрольных им юридических лиц, а также запрет на проведение транзакций в их интересах. Нарушители запрета сами могут попасть под вторичные санкции.

«Мы и дальше будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы лишить Путина оружия», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, в условиях, когда международное сообщество разрушает цепочки военных поставок в Россию и отрезает российский ОПК от ресурсов, необходимых для замены потерянного в боях оружия, именно Иран стал для России «поставщиком последней надежды».

«Соединенные Штаты будут действовать быстро против физических и юридических лиц, поддерживающих иранские программы БПЛА и баллистических ракет», — добавила Йеллен.

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что страна-агрессор также пытается получить иранские баллистические ракеты и боеприпасы.