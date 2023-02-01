Австралия усилила санкции против Ирана за поставку дронов в Россию 1 февраля, 11:45 Иранский дрон над Украиной (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

В среду, 1 февраля, в Австралии объявили о дополнительных санкциях против Ирана за поставку беспилотников в РФ. Именно их страна-агрессор использует в Украине, сообщает МИД Австралии.

Как отметила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, финансовые санкции будут введены в отношении четырех иранских физических и четырех юридических лиц, занимающихся производством и поставкой дронов Москве.

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Россия использовала иранские беспилотники на территории Украины, нанося удары как по гражданским районам, так и ключевым объектам инфраструктуры. Санкции являются одной из более широких мер, недавно объявленных Австралией против лиц в Иране и Мьянме за нарушение прав человека.

«Австралия поддерживает народ Мьянмы, народ Ирана и народ Украины. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении стратегии защиты прав человека — от диалога и дипломатии до санкций — в соответствии с нашими ценностями и интересами», — говорится в заявлении МИД Австралии.

Инфографика: NV