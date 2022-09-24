Поставщики дронов России. В МИД Ирана заявили, что сожалеют из-за «ухудшения отношений» с Украиной 24 сентября, 14:29 Флаг Ирана возле посольства в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что сожалеют об "ухудшении отношений" с Украиной.

Об этом сообщает Reuters.

Спикер иранского ведомства Насер Канаани «посоветовал» Киеву «воздержаться от влияния третьих сторон, стремящихся разрушить отношения между двумя странами».

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Накануне Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана из-за предоставления страной оружия России, используемого агрессором в полномасштабной войне. В МИД заявили, что это — недружественный акт, который серьезно вредит украинско-иранским отношениям. Посла Ирана лишат аккредитации, а количество дипломатического персонала иранского посольства в Киеве будет значительно сокращено.

Публично руководство Ирана неоднократно заявляло о своей нейтральности и готовности быть посредником в прекращении российской агрессии против Украины.

В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «сотни» беспилотников. По данным CNN, стране-агрессору передали три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

30 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

13 сентября ВСУ, предположительно, сбили первый беспилотник российских оккупантов иранского производства Shahed-136 в Купянске.

За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили четыре иранских беспилотника Shahed-136. 23 сентября ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Также накануне оккупанты атаковали дронами иранского производства Одессу и Днепр.

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