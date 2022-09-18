Иранские дроны, закупленные Россией, являются значительной угрозой для украинских сил — WSJ 18 сентября, 00:24 Вероятно, иранский беспилотник, уничтоженный в Харьковской области (Фото:СтраТком/Telegram)

Дроны, которые Россия приобрела у Ирана и уже использует на поле боя, наносят серьезный ущерб, поражая военную технику Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских командиров.

Как пишет газета, на прошлой неделе беспилотники Shahed-136, перекрашенные и переименованные в Герань-2, все чаще стали появляться над украинскими бронетанковыми и артиллерийскими позициями на северо-востоке Харьковской области.

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Командир артиллерии 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Родион Кулагин рассказал, что только в районе действий его бригады иранские беспилотники, обычно летающие парами, а затем врезающиеся в цель, уничтожили две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два бронетранспортера.

Перед таким масштабным применением Shahed-136 Россия провела испытания в прошлом месяце, говорит Кулагин. По его словам, оккупанты нанесли с помощью дрона удар по 155-мм американской гаубице M777, еще один вышел из строя, но был восстановлен.

Полковник отметил, что иранские беспилотники достаточно малы и летают низко — это усложняет их выявление украинскими системами противовоздушной обороны.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, которые поставляются в РФ.

Американский Институт по изучению войны в сводке за 2 августа сообщал, что Иран мог отправить в Россию первую партию беспилотников на «полевые испытания» и может рассчитывать на получение российских военных самолетов Су-35. Исследователи сослались на американский OSINT-аккаунт в Twitter, который цитировал анонимные иранские источники.



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