В Иране заблюрили ноги главы МИД Финляндии на телевидении. Это вызвало флешмоб

30 сентября, 22:09
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен (Фото: Ralf Hirschberger/Pool via REUTERS)

Иранское государственное телевидение заблюрило кадры с ногами глав МИД Финляндии Элины Валтонен и Швеции Марии Мальмер Стенергард во время встречи с министром иностранных дел Ирана в Нью-Йорке. Это вызвало кампанию поддержки в социальных сетях.

Об этом во вторник, 30 сентября, сообщило издание Yle.

Решение иранских цензоров вызвало кампанию поддержки в соцсетях. Член городского совета Хельсинки Сейда Сохраби опубликовала фото в платье, на котором видно ее обнаженные ноги.

https://twitter.com/SeidaSohrabi/status/1972730669127123192

«Мои поздравления исламским правительствам, которые считают, что женские ноги и равенство — это слишком», — написала она.

После этого пользовательницы начали массово публиковать фотографии с ногами под хэштегом #Mylegstoo (И мои ноги тоже). Сохраби признала, что не ожидала, как быстро ее пост перерастет в масштабный тренд.

https://twitter.com/SeidaSohrabi/status/1972609591256170862

В Иране одежда женщин и девушек строго контролируется. Согласно правилам страны, женщины должны покрывать волосы платком и носить одежду, закрывающую лицо.

Издание уточнило, что в 2022 году в Иране прошли массовые протесты за права женщин одеваться по своему усмотрению.

