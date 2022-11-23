У России могли закончиться иранские беспилотники — британская разведка 23 ноября, 10:14 Запасы иранских беспилотников у РФ, скорее всего, закончились, отметили в британской разведке (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Запасы иранских беспилотников у России, скорее всего, закончились, сообщили в британской разведке.



В сводке ведомства в Twitter говорится, что с сентября Россия, вероятно, запустила сотни беспилотников иранского производства по Украине. Они представляли собой смесь одноразовых БПЛА и более традиционных многоразовых вооруженных систем.

Видео дня

Россия широко использовала это оружие против тактических военных целей и украинской энергосистемы.

«Однако в последнее время российское командование, вероятно, также хотело, чтобы БПЛА иранского производства отдавали приоритет медицинским учреждениям в качестве возможных целей и наносили по ним удары управляемыми боеприпасами», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Россия, вероятно, задумала кампанию с использованием БПЛА, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет, но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных дронов были уничтожены.

В разведке подчеркнули, что публично о применении иранских дронов не сообщалось с 17 ноября.

Россия, вероятно, почти исчерпала свой текущий запас, но будет искать способы его пополнить, добавили в ведомстве.

Также в сводке отмечается, что Россия, вероятно, сможет закупать БПЛА за границей быстрее, чем производить новые крылатые ракеты внутри страны.

В Воздушных силах заявляли, что в последнее время атак с применением иранских беспилотников стало меньше. Это может быть связано как с наличием оружия, необходимостью его подготовки, так и с погодными условиями.

По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

Телеканал CNN сообщал, что власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В украинской разведке считают, что Иран согласился передать России тысячу единиц военной техники, но речь, по их даннным, идет не только о ракетах, а и о иранских дронах.



Инфографика: НВ