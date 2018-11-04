04 ноября 2018, воскресенье

Иранская армия назвала санкции "психологической войной" и пообещала одержать победу над США

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Мохаммад Али Джафари

Мохаммад Али Джафари

Главный командующий Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Мохаммад Али Джафари заявил, что Иран будет противостоять США и одержит победу в "психологической войне" над американскими санкциями.

Об этом он заявил 4 ноября на митинге, посвященном захвату американского посольства в Тегеране в 1979 году, передает Reuters.

"Америка в качестве крайней меры развязала экономическую и психологическую войну... Но заговор Америки и планы по санкциям будут разбиты при помощи постоянного противодействия", - сказал Мохаммад Али Джафари.

4 ноября 1979 года произошел захват более 60 американских дипломатов и сотрудников посольства США в Тегеране. Последний из американских заложников был освобожден в 1981 году. Захват американцев привел к серьезному кризису в отношениях между США и Ираном. Администрация США расценила это как "объявление войны институту дипломатических отношений" и начала политику санкций против Ирана.

Напомним, что США объявили о восстановлении с 5 ноября санкций против нефтяного, судостроительного, судоходного и банковского секторов Ирана, которые были отменены после заключения сделки по иранской ядерной программе в 2015 году.

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