Западные аналитики предупреждают, что Иран научит Россию обходить санкции 16 февраля, 17:00 Иранцы и россияне интегрируют свои тайные сети поставок, предупредил научный сотрудник и директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Гудзонского института Майкл Доран (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Иран и Россия усиливают сотрудничество в момент, когда оба режима столкнулись с серьезными санкциями и изоляцией со стороны большей части света. Об этом заявил гендиректор Национальной коалиции в поддержку евразийского еврейства. ( США) Марк Левин во время участия в Kyiv Jewish Forum на панели, посвященной теме создания российско-иранской оси.



"Россияне ищут любой путь, чтобы попытаться обойти санкции", - предупредил Левин.

По мнению Эммануэля Оттоленги, старшего научного сотрудника Фонда защиты демократий, конечные цели России и Ирана очень схожи, поэтому сотрудничество этих двух стран будет только развиваться. Это две авторитарные диктатуры, бросившие вызов международному порядку.

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«Иран может использовать свой опыт и изобретательность в методах уклонения от санкций, которые он использовал почти с тех пор, как была создана Исламская Республика, чтобы помочь России закупать вещи, которые Иран не может сделать», - подчеркнул Оттоленги.

Иранцы и россияне интегрируют собственные тайные сети поставок, – предупредил со своей стороны старший научный сотрудник и директор Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Гудзонского института Майкл Доран. Первоочередная цель этого сотрудничества – усиление военной мощи обоих режимов, пояснил он.

«Россияне и иранцы собираются построить в России завод по изготовлению тысяч ударных беспилотников. Это значит, что россияне собираются использовать свои сети закупок, помогающие иранцам создавать лучшее оружие. У иранцев очень серьезная оборонная промышленная база, и они собираются стать экспортерами оружия на относительно значительный рынок», – рассказал Доран на KJF, приуроченном к годовщине начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины.

Напомним, инициатором Kyiv Jewish Forum является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Впервые форум прошел в 2019 году в Киеве. Участниками Kyiv Jewish Forum уже традиционно являются президенты Украины и Израиля, представители парламентов и правительств, ученые и бизнесмены.

Нынешний KJF организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet.

Медиапартнеры: NV, Обозреватель, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.

