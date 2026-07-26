Иран заявил о гибели более 200 американских военных за 13 дней ударов

Американские военнослужащие, погибшие в результате атак со стороны Ирана в июле (Фото: U.S. Army/Handout via REUTERS)

Иран утверждает, что в результате его ударов по американским военным объектам погибли более 200 военнослужащих США.

Об этом заявил представитель Корпуса стражей исламской революции генерал Хоссейн Мохебби, сообщает иранское агентство Tasnim .



Мохебби назвал обнародованные Вашингтоном данные о потерях «откровенной ложью». По его словам, иранские силы атаковали восемь пунктов дислокации американских военных, а на одном из объектов якобы уничтожили 20 укрытий.

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Представитель КСИР заявил, что в ходе операции «Наср-2» — так Тегеран называет свой ответ на американские удары — погибли более 200 военнослужащих США, а число раненых значительно больше.

Он призвал американские власти допустить журналистов на поврежденные военные базы, чтобы они могли самостоятельно оценить масштабы разрушений и потерь.

На данный момент независимого подтверждения озвученных Ираном цифр нет. Пентагон и Центральное командование вооруженных сил США публично не называли полные данные о потерях после последней серии взаимных атак.

Заявление прозвучало после 13 дней американских ударов по территории Ирана. Тегеран утверждает, что среди пораженных целей были и гражданские объекты. В ответ иранские силы атаковали американские базы и другие объекты в регионе.

После завершения 13-дневной кампании президент США Дональд Трамп распорядился приостановить удары по Ирану. В то же время он не исключил возобновления масштабной военной операции и заявил, что в таком случае новые атаки могут быть более интенсивными.

Удары США по Ирану — что известно

5 июля Вооруженные силы США нанесли массированный удар по военным объектам в Иране, поразив более 140 целей, — в ответ на обстрел силами КСИР коммерческого контейнеровоза под флагом Кипра в Ормузском проливе. 8 июля CENTCOM нанесло вторую серию авиаударов по южным регионам Ирана, в частности по портовым городам Чабахар и Бушир, в ответ на удары иранских беспилотников по трем торговым танкерам.

14 июля Иран нанес ракетные удары и удары с применением беспилотников по Кувейту, Бахрейну и Иордании, назвав это ответом на удары США. 15 июля CENTCOM сообщило, что США возобновили морскую блокаду Ирана .

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17 июля Иран впервые с начала войны на Ближнем Востоке в феврале 2026 года нанес удар по территории Сирии: КСИР атаковал командный центр специальных операций США в Эт-Танфе, хотя, по данным сирийских источников, база не пострадала. В тот же день американские войска серией ударов уничтожили несколько ключевых мостов в Иране; главной целью атак стал город Бендер-Аббас, где расположены штаб и основная база ВМС страны.