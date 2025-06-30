Иран выразил протест Украине из-за слов украинских чиновников

Министерство иностранных дел Ирана вызвало поверенного в делах Украины Кирилла Позднякова для выражения официального протеста. Об этом говорится на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Руководитель Первого Евразийского департамента МИД Ирана Шахрам Фарсаи заявил, что причина ноты — заявления отдельных украинских чиновников, которые выразили поддержку военной агрессии «сионистского режима» против Ирана.

По его словам, украинские чиновники «фактически проигнорировали» международно-правовые обязательства Украины по соблюдению принципов и целей Устава ООН и четырех Женевских конвенций, а также «одобрили ужасные преступления, совершенные израильским режимом апартеида».

Позднякову также пригрозили последствиями из-за «повторяющихся враждебных и провокационных действий украинской власти». В МИД Ирана добавили, что поверенный в делах Украины пообещал донести «беспокойство» Тегерана до своего правительства.

Ранее стало известно, что среди погибших в Израиле в результате ударов Ирана — пятеро украинцев, среди них трое детей. Семья из Одессы приехала в Израиль на лечение и остановилась в доме, куда 14 июня попала иранская баллистическая ракета.

17 июня Министерство иностранных дел Украины рекомендовало своим гражданам в кратчайшие сроки покинуть территории Израиля и Ирана до стабилизации ситуации в регионе.

13 июня МИД Украины заявил, что Иран поддерживает Россию в ее агрессии против Украины, поставляя оружие. Тегеран является «источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами».