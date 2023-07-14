Иран вызвал российского посла после поддержки ОАЭ в территориальном споре. Требуют «исправить позицию» 14 июля, 10:56 Российский диктатор Владимир Путин и глава Ирана Ибрагим Раиси (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Тегеран вызвал посла России в среду, 13 июля. Причиной стало одобрение Москвой заявления относительно трех островов Персидского залива, из-за которых спорят Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом пишет CNBC.

Три острова — Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб — с 1971 года контролируются Ираном, однако ОАЭ также на них претендуют.

Недавно Объединенные Арабские Эмираты возобновили свои требования на эти территории, заявив, что «несмотря на искренние призывы мирно урегулировать конфликт в течение последних пяти десятилетий, Иран не ответил».

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На этой неделе Россия и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива обнародовали совместное заявление, в котором призвали к дипломатическому решению территориального спора.

В министерстве иностранных дел Ирана отвергли это заявление. Тамошние чиновники призвали РФ «исправить свою позицию», а через два дня после заявления Тегеран вызвал российского посла.

«Эти острова навсегда принадлежат Ирану, и такие заявления противоречат дружественным отношениям между Ираном и его соседями», — заявил спикер МИД Насер Канаани.

Тегеран поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины, предоставляя дроны-камикадзе для атак на гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что Иран поставляет в РФ боеприпасы в обмен на помощь в развитии ракетного вооружения.

