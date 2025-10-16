Иран возмутился, что Сикорский показал шахед в британском парламенте

16 октября, 20:47
Сикорский показал в парламенте Великобритании шахед в парламенте Великобритании (Фото: Radosław Sikorski / X)

МИД Ирана в четверг, 16 октября, вызвало поверенного в делах Польши Марцина Вильчека, чтобы выразить ему протест. Причина этому — демонстрация польским министром иностранных дел Радославом Сикорским иранского БпЛА Shahed в парламенте Британии.

Об этом сообщает PAP.

Представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевир рассказал журналистам, что разговор в иранском МИД не был «односторонним». По его словам, польская сторона подчеркнула, что дроны представляют реальную угрозу для Польши.

Иран якобы «принял это во внимание», говорит Вевир.

14 октября Сикорский представил в парламенте Великобритании иранский беспилотник Shahed-136.

Он отметил, что Кремль использует эти дроны для атак на украинские города, а также отметил, что РФ запускала беспилотники-приманки, чтобы нарушить воздушное пространство Польши.

«Этот дрон не долетит до Лондона, но даже флот лома может уничтожить критическую инфраструктуру. Только совместно мы сможем победить», — предостерег Сикорский.

