Иран официально стал членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля, 14:00 Участники саммита ШОС в 2018 году (Фото:Wikipedia)

Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом объявили на саммите организации во вторник, 4 июля.

В сентябре прошлого года на саммите в Самарканде, Узбекистан, был подписан меморандум об обязательствах Ирана с целью вступления в организацию.

На саммите ШОС с речью выступили президент Китая Си Цзиньпин, российский диктатор Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, к ним присоединились другие лидеры государств-членов.

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В мероприятии также принял участие и белорусский диктатор Александр Лукашенко. Открывая заседание, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что он приветствует подписание меморандума о намерении Беларуси вступить в ШОС.



ШОС была создана в 2001 году Китаем и Россией, в нее входят 8 стран-членов — Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Целью организации является «противостояние влиянию Запада в Евразии».