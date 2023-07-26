Военное партнерство между РФ и Ираном продолжает углубляться — Госдеп 26 июля, 00:53 Российский диктатор Владимир Путин и глава Ирана Ибрагим Раиси (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться. Иран является одной из главных опор для РФ в войне против Украины.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.



Комментируя строительство завода по изготовлению ударных иранских БПЛА в РФ, Пател заметил, что «Иран остается главной военной опорой России».

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«Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников», — заявил он.

Представитель Госдепа напомнил, что дроны используются для почти ежедневных обстрелов территории Украины, и сейчас «партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться».

Как сообщалось, корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана представил для общественности обновленную версию беспилотного летательного аппарата Shahed, который получил название Shahed-149 Gaza.

Власти Ирана продолжают сотрудничать с Российской Федерацией, поставляя стране-агрессору боеприпасы, дроны-камикадзе и военное снаряжение. Также Тегеран помогает Кремлю построить завод по производству ударных беспилотников в особой экономической зоне Алабуга, что находится в 10 километрах от российского города Елабуга, Республика Татарстан в РФ.