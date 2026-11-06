Иран надеется получить от России системы С-400, которых добивается уже много лет (Фото: Sputnik/Alexei Babushkin/Pool via REUTERS)

Иран и Россия ведут переговоры о поставках Тегерану современных систем противовоздушной обороны С-400. Иранская сторона надеется, что Москва наконец согласится передать эти комплексы, получения которых страна добивается уже несколько лет.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По его словам, в четверг, 5 ноября, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи направил в Кремль руководителя своей службы безопасности Мохсена Резаи с личным письмом к Владимиру Путину. Одним из главных требований Тегерана была поставка вооружений, в частности систем ПВО.

Реклама

После встречи в Москве Резаи заявил, что стороны обсудили важные региональные вопросы, ситуацию после завершения войны и механизмы обеспечения региональной безопасности. Кроме того, представители двух стран обсудили строительство нового газопровода между Россией и Ираном.

Переговоры о поставках С-400 противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что Россия вовсе не помогает Ирану, пишет газета.

Как отмечает The Telegraph, Тегеран уже заключил с Москвой ряд соглашений о военном сотрудничестве. Они могут быть частью долгосрочной стратегии Ирана, направленной на укрепление обороноспособности и сохранение Исламской Республики в условиях войны с США.

Издание также ознакомилось с конфиденциальными документами, согласно которым иранские службы безопасности еще до начала войны с США и Израилем — в феврале — разработали рекомендации по обеспечению выживания страны в условиях военного противостояния. В частности, они предусматривали углубление стратегических и военных отношений с Россией и Китаем, а также усиление противовоздушной обороны, ракетных систем и беспилотников.

Потребность в российских С-400 стала особенно острой после ударов США и Израиля, уничтоживших часть иранских средств ПВО и продемонстрировавших уязвимость воздушного пространства страны. Иран не смог должным образом защитить свои военные и ядерные объекты, а также высшее руководство. Среди погибших был бывший верховный лидер Али Хаменеи.

В то же время перспективы заключения сделки остаются неопределенными. Аналитики и региональные чиновники отмечают, что Москва на протяжении многих лет обещала Ирану поставки таких систем, однако так и не выполнила эти обязательства. Одной из причин могли быть опасения России по поводу ухудшения отношений с Израилем и другими странами Ближнего Востока.

Реклама:

Кроме того, сама Россия испытывает дефицит систем противовоздушной обороны из-за постоянных атак украинских беспилотников и дальнобойных ракет на нефтеперерабатывающие заводы, авиабазы и другие объекты. Поэтому у Москвы может не оказаться достаточных резервов для передачи Тегерану своих комплексов, добавляет издание.

В то же время 5 ноября были обнародованы документы российского оборонного комплекса, свидетельствующие о производстве для Ирана ракет, запускаемых с вертолетов. По данным издания, российские государственные предприятия производят специализированное оборудование для их запуска в рамках экспортного контракта под кодовым названием К-10. В документах указано, что этот код относится к Ирану.

В сентябре газета Financial Times писала, что Россия тайно помогает Ирану в разработке сверхзвуковых крылатых ракет, что является одним из наиболее известных случаев передачи стратегических военных технологий из Москвы в Тегеран.

Эксперты в области ракетного вооружения и военной техники заявили изданию, что эта технология почти наверняка предназначена для противокорабельных и наземных крылатых ракет.

1 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил о поддержке Ирана и его верховного лидера Моджтабы Хаменеи, заверив Тегеран в готовности Москвы оказать необходимую помощь и выразив восхищение «мужеством и стойкостью» иранцев. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал отношения между странами стратегическими.