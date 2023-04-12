Politico пишет, что Иран хочет договориться с РФ и Китаем о поставках компонентов для ракетного топлива. В Кремле говорят: не слышали 12 апреля, 15:42 Иран поддерживает полномасштабную войну России против Украины (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Власти Ирана ведут тайные переговоры с Россией и Китаем о поставках ключевых компонентов, чтобы производить топливо для баллистических ракет, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.



Речь идет о перхлорате аммония. Собеседники издания рассказали, что возможность его приобретения обсуждается с российским государственным производителем химикатов ФКП Анозит. Поставки Ирану этого компонента запрещают санкции, введенные против страны из-за ее ядерной программы.

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Сколько именно перхлората аммония хочет приобрести Тегеран, неизвестно. Однако, по данным одного из источников Politico, речь идет о «достаточном количестве» для производства тысяч ракет, в частности типа Zolfaghar, дальность полета которых — до 700 километров. Часть этих ракет, предполагает издание, в конечном итоге Россия может получить и использовать против Украины.

Также собеседник Politico предположил, что речь может идти о более сложной схеме, в рамках которой Китай поставит перхлорат аммония в Иран, чтобы там смогли сделать ракеты для России. Таким образом, по его мнению, Пекин сможет тайно предоставить военную помощь Москве.

В Кремле комментировать опубликованную изданием информацию отказались: «Я не знаком с такими сообщениями, поэтому я ничего не могу сказать вам», — цитируют пропагандистские росСМИ пресс-секретаря диктатора Дмитрия Пескова.

Тегеран поддерживает Россию в полномасштабной войне против Украины. Москва использует иранские БПЛА Shahed-131, Shahed-136, а также Mohajer. В ОК Юг заявил, что Иран может поставить РФ новый дрон-камикадзе Meraj-532.

В конце декабря 2022 года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вопрос передачи РФ иранских баллистических ракет остается открытым.