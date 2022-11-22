После статьи WP о производстве дронов в РФ. Иран заявил, что запросил совместную экспертную встречу с властями Украины 22 ноября, 10:23 Последствия удара дронами-камикадзе по центру Киева (Фото:mvs.gov.ua)

Иран утверждает, что запросил совместную экспертную встречу с властями Украины после публикации The Washington Post о планах производства иранских дронов в России.

Об этом сообщает ИРНА.

В постоянном представительстве Ирана при ООН заявили, что «были предприняты важные шаги в совместном диалоге между иранскими и украинскими экспертами в сфере обороны».

Видео дня

Также в представительстве заявили, что в течение многих лет Иран и страна-агрессор Россия «поддерживали двустороннее оборонное, научное и исследовательское сотрудничество», которое предшествовало началу войны.

Фото: НВ

По данным Washіngton Post, Москва и Тегеран заключили непубличное соглашение о начале производства сотен боевых иранских беспилотников на территории страны-агрессора России.

Как пишет издание, российские и иранские официальные лица окончательно согласовали детали соглашений в ходе встречи в Иране в начале ноября. Теперь две страны стремительно двигаются к передаче проектов и ключевых компонентов, которые могут позволить начать производство иранских дронов в РФ в течение нескольких месяцев.

Ранее американский телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю тысячу баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В украинской разведке считают, что Иран согласился передать России тысячу единиц военной техники, но речь, по их даннным, идет не только о ракетах, а и о иранских дронах.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что РФ может уже в ноябре применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что планы Ирана поставлять России оружие неприемлемы.