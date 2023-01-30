Украина пока не зафиксировала случаев использования Россией иранских ракет — Данилов 30 января, 21:09 Алексей Данилов (Фото:www.president.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине пока не зафиксировали случаев применения Россией иранских ракет.

«Мы пока не видим иранских ракет, хотя 3−4 месяца идут разговоры, но пока все это ограничивается Shaheed», — сказал он в эфире телемарафона.

По мнению Данилова, обращение России к Ирану и другим странам означает, что у оккупантов нет возможности самостоятельно делать высокоточные ракеты на своей территории.

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«Если будут ракеты или иранского или корейского производства, мы сообщим не только нашему обществу, мы всему миру об этом сообщим», — отметил он.

Данилов также напомнил, что в Иране сейчас происходят «определенные события и процессы».

В ночь на 29 января в иранских соцсетях появились сообщения о ряде взрывов и пожаров на несколько стратегических объектах в Иране. Позже был подтвержден только удар по оборонному комплексу в Исфахане — по данным СМИ целью стал завод по производству боеприпасов.

AP сообщило, что за взрывами на военном заводе в Иране может стоять Израиль. Власти страны это не подтверждают. В министерстве обороны Ирана утверждают, что атака дронов на одно из оборонных предприятий в Исфахане была неудачной.