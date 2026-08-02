Иран пригрозил ударами по энергетическим объектам других стран в случае новых атак со стороны США

Иран пригрозил ударами по нефтяным и газовым объектам стран региона в случае атаки со стороны США (Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Иран предупредил о недопустимости любых «авантюрных действий» со стороны США и заявил, что даст решительный ответ в случае новых американских ударов по своей территории.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает агентство, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе переговоров с главнокомандующим пакистанской армией Асимом Муниром и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил, что Иран решительно отреагирует на любую «агрессию».

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Позднее Аракчи сообщил министру иностранных дел Саудовской Аравии принцу Фейсалу бин Фархану, что любые удары со стороны США или Израиля, а также участие других стран региона в подобных действиях повлекут за собой «пропорциональный ответ».

Иранское издание Nournews, связанное с главным органом безопасности страны, сообщило, что в случае ударов США по энергетической инфраструктуре Иран может атаковать нефтяные месторождения Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, а также газовые месторождения Катара и Израиля, заявив, что «всё будет сожжено дотла».

30 июля Кабинет министров Египта сообщил о пожаре на борту двух судов в ключевом газовом порту Дамиетта, вызванном атакой беспилотника.

По данным источников Reuters в нефтегазовой отрасли, дрон попал в танкер Energos Winter, принадлежащий американской компании. В результате удара возник пожар, который впоследствии перекинулся на другое судно.

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Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за инцидент. Власти Египта заявили, что принимают меры для обеспечения национальной безопасности.

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Накануне американские военные заявили о нанесении ударов по командным центрам и объектам, связанным с беспилотниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР), после атак Ирана на американские силы в регионе.

В то же время КСИР заявил об ответном ударе по американской базе Азрак в Иордании. Министерство обороны Кувейта также сообщило о повреждении здания китайской компании на севере страны в результате иранской атаки, в ходе которой погиб один сотрудник.

Эксперты полагают, что атака на египетский порт могла быть сигналом Тегерана о способности распространить конфликт за пределы непосредственной зоны боевых действий.

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29 июля президент США Дональд Трамп пригрозил нанести «очень мощный» удар по Тегерану после иранского ракетного удара по американской базе в Иордании.

В тот же день США и Саудовская Аравия нанесли удар по поддерживаемым Ираном военизированным формированиям в Ираке. Это был первый случай, когда Саудовская Аравия публично присоединилась к авиаударам США в ответ на атаки беспилотников, запущенных из Ирака по саудовским нефтяным объектам.

По данным Центрального командования США, Соединенные Штаты также нанесли удары по Ирану, продолжавшиеся два часа.