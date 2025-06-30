Иран призывает ООН признать Израиль и США виновными в 12-дневной войне и требует репараций

Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи во время похорон иранских военных командиров, ученых-ядерщиков и других лиц, погибших в результате ударов Израиля, 28 июня 2025 года (Фото: Iranian Foreign Ministry/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Иран требует от ООН определить Израиль и США виновными в развязывании 12-дневной войны.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на письмо министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

«Мы официально просим, чтобы Совет Безопасности признал израильский режим и Соединенные Штаты инициаторами акта агрессии и признал их дальнейшую ответственность, включая выплаты компенсаций и репараций», — говорится в письме.

В Израиль и США пока официально не реагировали на требование Ирана.

Министерство здравоохранения Ирана заявляло, что в результате израильских обстрелов, которые продолжались с 13 июня, погибли по меньшей мере 627 человек.

В то же время в Израиле сообщали, что в результате ракетных атак Ирана за 12 дней войны погибли 28 человек.

Израильская операция против ядерного потенциала Ирана началась 13 июня. За это время страны обменялись ударами, которые насчитывали сотни ракет и БпЛА.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь приостановили ее на несколько месяцев.

25 июня Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.