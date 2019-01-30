Иран столкнулся с самой сложной за последние 40 лет экономической ситуацией - Рухани Сегодня, 12:48 1274 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Хасан Рухани ЕРА

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна столкнулась с самой сложной экономической ситуацией за последние 40 лет.

По словам Рухани, виновны в сложившейся ситуации США, а не правительство Ирана.

"Сегодня страна сталкивается с самым большим давлением и экономическими санкциями за последние 40 лет… Все наши проблемы связанны с давлением со стороны Америки и ее союзников. И не следует винить в этом правительство и исламскую систему", - цитирует Рухани Reuters.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение в том, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.

Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов. Против выхода из соглашения выступили ведущие страны ЕС и Россия.