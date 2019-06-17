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Иран снимает с себя часть обязательств по ядерной сделке

Сегодня, 13:36
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Иран снимает с себя часть обязательств по ядерной сделке - фото

REUTERS / Leonhard Foeger

В ближайшие дни Иран предпримет вторую серию шагов, нарушающих его обязательства в рамках ядерной сделки.

Об этом сообщает DW со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди.

С 27 июня Иран превысит лимит хранения обогащенного урана в 300 кг, сообщил представитель ОАЭИ. При этом Тегеран призывает Евросоюз принять меры по защите Ирана от американских санкций.

Кроме того, Камальванди признал, что Тегеран уже в четыре раза превысил объемы производства низкообогащенного урана, и сообщил о планах реализовать процесс обогащения урана «в зависимости от потребностей страны» до любого уровня, в том числе выше разрешенных 3,67 процента. По его словам, для АЭС в Бушере Ирану необходим уран, обогащенный до 5 процентов, а также обогащенный до 20 процентов для исследовательского реактора.

В середине мая Иран официально прекратил соблюдать некоторые обязательства ядерной сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году. Это произошло через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана.

Теги:   Ядерное соглашение Иран

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