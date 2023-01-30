Россия пытается получить у Ирана ракеты, против которых ПВО Украины бессильна — Игнат 30 января, 21:53 Юрий Игнат (Фото:Скриншот телемарафона на Телеканале Рада/Youtube)

Страна-агрессор РФ не оставляет попыток получить иранские баллистические ракеты Fateh и Zolfaghar, против которых у Украины на данном этапе нет средств.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Основная из угроз, которая висит в воздухе и еще может быть реализована, это, разумеется, иранские ракеты. Россия не оставила своих намерений получать от Ирана и беспилотники-камикадзе и ракеты, о которых было объявлено ранее — Fateh и Zolfaghar», — сказал он.

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Игнат уточнил, что эти ракеты балистические, а против баллистики у Украины на данном этапе нет средств.

«Можно уничтожать их (установки — ред) и на позициях, но и наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 и SAMP-T», — сказал он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине пока не зафиксировали случаев применения Россией иранских ракет.