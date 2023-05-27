Тегеран обвинил Зеленского в «антииранской пропаганде» из-за его обращения 27 мая, 19:04 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Иранский режим после недавнего обращения президента Владимира Зеленского обвинил его в «антииранской пропаганде». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

24 мая Зеленский обратился к народу Ирана и спросил, «для чего им быть соучастниками российского террора». Он напомнил о российских военных преступлениях в Украине, которые они совершают с помощью поставленных Ираном дронов-камикадзе.



Видео дня

Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что глава украинского государства «повторяет бредовые заявления против Ирана» и якобы ведет «антииранскую пропагандистскую и медийную войну, направленную на привлечение как можно большего количества оружия и финансовой помощи из стран Запада».

Журналист Перской службы BBC Дариюш Раджабиян заявил, что слова Зеленского «возмутили иранское общество, вызвали общее удивление и навредили популярности украинского президента в Иране». По его словам, многие в Иране считают себя заложниками режима. Группа журналистов и активистов 1500Tasvir заявила, что граждане Ирана рисковали жизнями, участвуя в масштабных протестах, чтобы стать на «правильную сторону» истории.

По данным Зеленского, российские оккупанты применили против Украины около 1160 Шахедов, почти 900 уничтожили защитники Украины.

В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.



По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.



В октябре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок страной оружия России.

Иранский режим отрицал, что поставляет дроны в России, но в ноябре 2022-го признал, что поставил «ограниченное количеств беспилотников» якобы за несколько месяцев до начала полномасштабного вторжения.