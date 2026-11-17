В США считают, что на фоне американских военных ударов и экономической блокады, которая серьезно ослабляет Иран, Тегеран может прибегнуть к дальнейшей эскалации конфликта (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Американская разведка выявила признаки того, что Иран разрабатывает планы нападений на высокопоставленных чиновников администрации Дональда Трампа в Вашингтоне с применением «грязной бомбы» или химического оружия. В то же время официальные лица США продолжают обсуждать, способен ли Тегеран реализовать такой замысел и принял ли он соответствующее решение.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на семерых американских чиновников.

Источники издания, знакомые с последними разведданными, характеризуют иранские планы как попытку оставить за собой различные варианты действий, а не как признак неизбежной атаки. В то же время, по словам двух собеседников телеканала, американская разведка обнаружила довольно конкретные наработки Ирана, содержащие перечень потенциальных целей и мест нанесения ударов. Это побудило американские власти активизировать подготовку к возможным сценариям нападения.

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Представительница Белого дома Лорен Бис заявила, что США следят за всеми потенциальными угрозами, однако на данный момент не видят никакой реальной угрозы для территории страны.

В США считают, что на фоне американских военных ударов и экономической блокады, которая серьезно ослабляет Иран, Тегеран может прибегнуть к дальнейшей эскалации конфликта.

Один из собеседников CNN отметил, что до сих пор неясно, есть ли у Ирана достаточно подготовленных людей для проведения такого нападения.

По словам двух источников, в течение последней недели американские чиновники провели несколько встреч, чтобы обсудить меры противодействия угрозе. На прошлой неделе из-за опасений относительно возможных действий Ирана Секретная служба США даже переселила министра финансов Скотта Бессента в военное жилье.

Американские чиновники предупреждают, что США особенно уязвимы для атак с применением нетрадиционного оружия. «Грязная бомба» сочетает в себе обычное взрывчатое вещество с радиоактивными материалами. Её относительно легко изготовить, а для организации нападения Ирану не обязательно даже переправлять в США подготовленных агентов — достаточно завербовать человека, который уже находится на территории страны.

По данным одного из источников CNN, американская разведка перехватила сообщение Ирана о якобы спрятанных на территории США материалах для изготовления бомб. Чиновники расходятся в оценках достоверности этой информации, однако в целом считают вполне вероятным, что радиоактивные материалы или химические вещества могли быть заранее завезены в страну.

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«Грязная бомба» существенно отличается от ядерной. Она не вызывает ядерного взрыва, но может распространять опасные радиоактивные вещества на расстояние в несколько кварталов или даже миль. В то же время основные жертвы такого нападения, скорее всего, пострадают непосредственно от взрыва, а не от радиации.

Кроме того, американские власти отслеживают разведывательные данные, свидетельствующие о возможном применении Ираном химического оружия против американских военных на Ближнем Востоке. О таких опасениях ранее сообщала газета The New York Times.

По словам нескольких официальных лиц, американские военные не располагают достаточным защитным снаряжением и подготовкой для противодействия такой атаке.

Эти опасения также побудили власти США разработать отдельный план защиты дипломатического и разведывательного персонала в регионе, в частности обеспечить его необходимым оборудованием и обучением.

Тем временем США и Иран продолжают конфликт вокруг Ормузского пролива. Переговоры о прекращении американской блокады, открытии пролива и прекращении боевых действий пока не дали результатов.

По оценке одного из региональных источников CNN, ближайшие несколько недель будут решающими для достижения договоренностей. В то же время обострить ситуацию могут иранские радикалы или отдельные представители режима, заинтересованные в продолжении войны.

Один из американских чиновников подчеркнул, что руководство Ирана осознает последствия, к которым приведет применение химического или радиоактивного оружия. Однако если Тегеран решит, что выживание режима оказалось под угрозой, он может пойти на такой риск.