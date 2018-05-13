Иран рассчитывает на сохранение ядерного соглашения

Президент Ирана Рухани рассчитывает на сохранение ядерного соглашения ради спасения дипломатии как способа решения международных споров. Об этом сообщает DW.

Иранский президент заявил, что выход США из международного соглашения является нарушением политической этики и сигнализирует о конце дипломатических решений. Однако он добавил, что другие партнеры по договору – Германия, Франция, Великобритания, Китай и РФ – еще могут спасти эту договоренность и доверие к международным соглашениям.

Однако для этого страны-участники должны гарантировать воплощение ядерной сделки. Именно от этого будет зависеть решение Тегерана, оставаться в сделке или нет, утверждает Рухани.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей зы обогащения и хранения ядерных материалов. Трамп называл соглашение несправедливой и сомневался, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили страны ЕС и Российская Федерация.

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Также Трамп намерен моментально вводить санкции против любых зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном. Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса, иначе им будет закрыт доступ на рынок США.