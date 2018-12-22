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Иран проводит военные учения на фоне захода авианосца США в Персидский залив

Сегодня, 15:30
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Иранские десантники высадились на остров Кешм

Фото: Tasnim News

Иранское элитное военное подразделение Корпус стражей Исламской революции проводит военные учения в Персидском заливе в субботу, 22 декабря, после того как в акваторию впервые за восемь месяцев вошел атомный авианосец США.

Как сообщает Reuters, государственное телевидение показало высадку военно-морского десанта на иранском острове Кешм. В маневрах также принимали участие военные корабли, вертолеты, беспилотники, ракетные установки и силы самообороны.

"Надеемся, что благодаря этим учениям наши враги поймут, как никогда, насколько разрушительным будет наш ответ на любые их действия", - сказал командир Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Мохаммед Али Джафари.

Напомним, что 21 декабря атомный авианосец USS John C. Stennis вошел в Персидский залив. Это первый заход американского авианосца с момента выхода США из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года.

Журналисты, находившиеся на борту авианосца, сообщили, что иранские корабли следили за корабельной группой ВМС США, в какой-то момент запустив беспилотник и ракеты в противоположную от авианосца сторону.

Теги:   Персидский залив Иран Военные учения США

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