Иран проводит военные учения на фоне захода авианосца США в Персидский залив Сегодня, 15:30 19 Цей матеріал також доступний українською Иранские десантники высадились на остров Кешм Фото: Tasnim News

Иранское элитное военное подразделение Корпус стражей Исламской революции проводит военные учения в Персидском заливе в субботу, 22 декабря, после того как в акваторию впервые за восемь месяцев вошел атомный авианосец США.

Как сообщает Reuters, государственное телевидение показало высадку военно-морского десанта на иранском острове Кешм. В маневрах также принимали участие военные корабли, вертолеты, беспилотники, ракетные установки и силы самообороны.

"Надеемся, что благодаря этим учениям наши враги поймут, как никогда, насколько разрушительным будет наш ответ на любые их действия", - сказал командир Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Мохаммед Али Джафари.

Напомним, что 21 декабря атомный авианосец USS John C. Stennis вошел в Персидский залив. Это первый заход американского авианосца с момента выхода США из ядерной сделки с Ираном в мае 2018 года.

Журналисты, находившиеся на борту авианосца, сообщили, что иранские корабли следили за корабельной группой ВМС США, в какой-то момент запустив беспилотник и ракеты в противоположную от авианосца сторону.