На фоне возможного возобновления санкций ЕС. Иран обсудит ядерную программу с Россией и Китаем

21 июля, 16:02
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи (Фото: Министерство иностранных дел Ирана)

Иран, Россия и Китай проведут трехсторонние консультации в Тегеране по вопросам иранской ядерной программы. Об этом в понедельник, 21 июля, сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, сообщает Barron’s со ссылкой на агентство AFP.

По его словам, переговоры будут касаться как ядерных вопросов, так и возможного восстановления санкций, которое инициируют европейские страны из-за нарушения условий ядерной сделки.

Как пишет Times of Israel, Багаи также обвинил Британию, Францию и Германию в невыполнении условий Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), заключенного в 2015 году. Он заявил, что именно эти стороны «оказались виновными и небрежными» в соблюдении договоренностей.

Ранее страны ЕС пригрозили возобновлением санкций против Ирана на фоне наращивания ядерной активности Тегерана.

В свою очередь иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщало, что Иран вместе с Великобританией, Францией и Германией достигли договоренности о возобновлении переговоров по ядерной программе.

19 июля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением ядерных объектов в случае попытки их восстановления или строительства новых.

16 июля издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что государственный секретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании договорились во время телефонного разговора, что поставят Ирану дедлайн до конца августа для достижения ядерной сделки.

Отмечается, что если до этой даты соглашения не будет, три европейские страны планируют запустить механизм «snapback» — процедуру, которая автоматически восстанавливает все санкции Совета Безопасности ООН, отмененные в рамках ядерной сделки с Ираном 2015 года.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Иран Ядерная программа Ирана Китай Россия Ближний Восток

