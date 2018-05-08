Иран прокомментировал решение Трампа о выходе из ядерной сделки

Решение президента Дональда Трампа вывести США из ядерной сделки было "незаконным, неправомерным и таковым, что подрывает международные соглашения".
Такое заявление распространило государственное телевидение Ирана в ответ на официальное решение о выходе Соединенных Штатов из вышеуказанного договора.
Об этом 8 мая сообщает Reuters.
Напомним, глава Белого дома также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия.
"Америка не будет заложницей ядерного шантажа", - подчеркнул он.
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Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.
К началу 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.
Лидеры Евросоюза, генсек ООН Антониу Гутерриш призывали Трампа сохранить иранское соглашение.
6 мая президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности ответить на любое решение президента США Дональда Трампа относительно ядерного соглашения с Тегераном.
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