Иран прокомментировал решение Трампа о выходе из ядерной сделки

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Тегеран считает решение Трампа незаконным
Фото: pixabay

Тегеран считает решение Трампа незаконным

Решение президента Дональда Трампа вывести США из ядерной сделки было "незаконным, неправомерным и таковым, что подрывает международные соглашения".

Такое заявление распространило государственное телевидение Ирана в ответ на официальное решение о выходе Соединенных Штатов из вышеуказанного договора.

Об этом 8 мая сообщает Reuters.

Напомним, глава Белого дома также пригрозил санкциям другим странам, если они будут помогать Ирану в разработке ядерного оружия.

"Америка не будет заложницей ядерного шантажа", - подчеркнул он.

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Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

К началу 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Лидеры Евросоюза, генсек ООН Антониу Гутерриш призывали Трампа сохранить иранское соглашение.

6 мая президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности ответить на любое решение президента США Дональда Трампа относительно ядерного соглашения с Тегераном.

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