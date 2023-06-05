Иран продал России боеприпасы для войны против Украины на миллион долларов — Sky News получил вероятный контракт 5 июня, 09:41 Иран поддерживает полномасштабную войну России против Украины (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Британский телеканал Sky News ознакомился с вероятным контрактом между Ираном и Россией, согласно которому Тегеран продал Москве различные типы боеприпасов для полномасштабной войны против Украины на более чем $1 миллион.

Документ от 14 сентября 2022 года издание получило от источника и провели детальный анализ с экспертами, которые назвали его «правдоподобным». Собеседник Sky News в органах безопасности убеждает: «Это контракт между иранцами и россиянами по боеприпасам. Мы считаем, что он на 100% аутентичный».

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В частности, в приложении к документу говорится, что Тегеран передавал Москве 125-мм стволы для танков Т-72, стволы для 122-мм гаубицы Д-30, танковые, артиллерийские боеприпасы. В целом это стоило около $740 тысяч. Также перечислены части снаряжения, которые планируют отправить, в частности по 12 штук оболочки и латунной гильзы для 122-мм и 152-мм боеприпасов.

Sky News показал документы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, а также министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли. Киев и Лондон заявили, что планируют расследовать подлинность материалов и «будут принимать меры», если правдивость подтвердится.

«Мы подозревали, что нечто подобное происходит. Как только мы проверим это должным образом, мы сможем действовать в соответствии с этим», — сказал телеканалу посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

Посольство России и посольство Ирана в Великобритании не ответили на запрос о комментариях.



В марте Sky News сообщил, что Иран тайно передал России 100 миллионов пуль и 300 тысяч снарядов, вероятно, для войны против Украины.

Тегеран поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины, предоставляя дроны-камикадзе для атак на гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры. Директор ЦРУ США Уильям Бернс говорил, что Иран поставляет в РФ боеприпасы в обмен на помощь в развитии ракетного вооружения.

