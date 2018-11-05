Иран призвал ООН отреагировать на введение США новых санкций против страны

Постоянный представитель Ирана при ООН Голям Али Хошроу призвал международное сообщество ответить на введенные США санкции против Тегерана.

Как передает Reuters, в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу постпред Ирана отметил, что санкции, введенные чтобы подавить нефтяную и судоходную промышленность Ирана, нарушают резолюцию Совета Безопасности.

"Безответственное поведение США требует коллективного ответа от международного сообщества с целью поддержать верховенство закона, предотвратить подрыв дипломатии и защитить многосторонность", - написал постпред Ирана.

Напомним, что с 5 ноября вступили в силу все санкции США против Ирана, которые существовали до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Санкции направлены, прежде всего, на банковский сектор, нефтяную промышленность и транспортную отрасль.

Вашингтон вывел из-под действия "нефтяных" санкций в отношении Ирана компании Китая, Индии, Греции, Италии, Тайваня, Японии, Турции и Южной Кореи.