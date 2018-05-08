Иран признал, что его ждут "проблемы" в случае выхода США из ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Роухани признал, что его страна может столкнуться с определенными проблемами, если США выйдут из ядерной сделки, сообщает The Washington Post со ссылкой на АР.

"Возможно, мы столкнемся с некоторыми проблемами в течение двух или трех месяцев, но мы преодолеем это", - заявил Рухани.

Рухани также подчеркнул, что "Иран хочет продолжать конструктивно работать и взаимодействовать с миром".

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп 8 мая объявит о выходе из ядерной сделки с Ираном. По словам источников, убедить американского президента в важности сохранения соглашения не удалось.

Один из собеседников издания назвал шансы на сохранение соглашения "очень низкими".

Ранее Трамп требовал от европейских союзников до 12 мая "исправить ужасные недостатки" ядерной сделки от 2015 года, в противном случае, он откажется продлить режим отмены санкций США в отношении Ирана.

В ответ министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов "энергично" восстановить обогащение урана, если США реализуют свои угрозы.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

К началу 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявил, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.