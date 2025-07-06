Сотни тысяч афганцев покинули Иран в течение последних недель, с тех пор как Тегеран дал более четырем миллионам нелегальных афганских мигрантов срок до 6 июля, чтобы они могли покинуть страну, сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявления ООН и других международных организаций.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), только в июне в свою страну из Ирана вернулось более 256 тысяч афганцев. В МОМ заявили, что из-за огромного количества репатриаций могут оказать помощь лишь 10% мигрантов, которые в ней нуждаются.

Иран утверждает, что принимает более 6 миллионов афганцев, многие из которых проживают там без легального статуса. В свою очередь, многие афганские мигранты утверждают, что они регулярно сталкиваются с дискриминацией в Иране.

Некоторые сообщения иранских СМИ указывают на то, что даже афганцы с действительными визами были насильно высланы во время последней волны депортаций, отмечает Радио Свобода.

Отношение Ирана к афганским мигрантам ухудшилось после 12-дневной войны с Израилем: иранские государственные СМИ и пользователи социальных сетей утверждают, что неопределенное количество граждан Афганистана было арестовано по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Ричард Беннетт, Специальный докладчик ООН по правам человека в Афганистане, заявил 5 июля в эфире X, что «сотни» афганцев и представителей других этнических и религиозных меньшинств были задержаны и «обвинены в шпионаже».

Несколько мигрантов, проживающих в Иране, сообщили Радио Свобода, что граждане Афганистана, которых задержали по обвинению в шпионаже, подверглись жестокому обращению во время содержания под стражей и впоследствии были депортированы в Афганистан, несмотря на наличие действительных видов на жительство и документов.

МОМ и другие международные организации, такие как Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), которые оказывают помощь возвращенцам, заявили, что многие афганцы прибывают в Афганистан «не имея ничего, кроме одежды на спине» и «срочно нуждаются в еде, медицинской помощи и поддержке».

5 июля МФКК заявила, что большие группы афганцев, включая многих детей, прибывают через пограничный переход Ислам Кала, испытав «истощение, голод и неопределенность на пути домой», а температура воздуха составляет более 43 градусов Цельсия.

МФКК сообщила, что с января из Ирана вернулись более 800 тысяч афганцев.

Сотни тысяч афганцев вернулись также из Пакистана, эта страна планирует выслать в этом году 3 миллиона афганцев.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в прошлом месяце заявило, что по меньшей мере 1,2 миллиона афганцев были вынуждены вернуться из Ирана и Пакистана с начала этого года, что вызвало кризис, который потенциально может дестабилизировать ситуацию в Афганистане.