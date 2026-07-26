Иран пригрозил Украине «ответом» после удара по судну в Каспийском море

26 июля, 02:09
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Корабли в Каспийском море (иллюстративное фото) (Фото: Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Корабли в Каспийском море (иллюстративное фото) (Фото: Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Министерство иностранных дел Ирана осудило украинский удар по судну в Каспийском море и заявило, что Тегеран оставляет за собой право защищать свои «национальные интересы и безопасность».

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Ирана.

В ведомстве заявили, что Тегеран оставляет за собой право на «ответные действия» после удара по судну, которое иранская сторона называет коммерческим.

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В то же время проиранский Telegram-канал Middle East Spectator опубликовал карту и заявил, что вся территория Украины якобы находится «в зоне досягаемости иранских баллистических ракет, в частности Khorramshahr-4». Это сообщение не является официальным заявлением иранских властей.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы поразили в Каспийском море российский военный корабль, а также суда, использовавшиеся для перевозки военных грузов с участием Ирана. По данным СБУ, среди атакованных объектов были суда Port Olya 2 и Begey, задействованные в военной логистике между Россией и Ираном.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Каспийское море Иран Украина-Иран Флот

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