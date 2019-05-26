Иран пригрозил потопить американские авианосцы в случае их «первой ошибки» Сегодня, 06:08 1296 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leonhard Foeger Иран пригрозил отправить американские корабли на дно REUTERS/Leonhard Foeger

Высокопоставленный советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани заявил, что Иран может отправить на дно Персидского залива авианосцы США в случае их первой ошибки.

Слова Корбани приводит телеканал Al-Mayadeen.



По его словам, Иран может сделать это, используя «всего две ракеты, свое новое секретное оружие». Что именно это за оружие, он не уточнил.

«Мудрые американцы и опытные лидеры не позволят экстремистским элементам вступить в войну с Ираном», — сказал Корбани.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение США отправить дополнительно на Ближний Восток 1,5 тыс. военнослужащих «представляет угрозу для международного мира».

«Американцы выдвинули такие обвинения, чтобы оправдать свою враждебную политику и спровоцировать напряженность в Персидском заливе», — приводит слова Зарифа телеканал.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил об отправке около 1500 американских военнослужащих на Ближний Восток для защиты американских интересов на фоне эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

12 мая в водах Оманского залива вблизи эмирата Фуджейра были атакованы четыре нефтяных танкера.

В результате диверсии повреждены два нефтяных танкера Саудовской Аравии, танкер ОАЭ и танкер Норвегии.

19 мая в Багдаде на расстоянии менее одного километра от посольства США взорвался реактивный снаряд, выпущенный предположительно из установки Катюша.

Нападения произошли на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном. Вашингтон ужесточил санкции, чтобы сократить экспорт иранской нефти до нуля, и усилил свое военное присутствие в Персидском заливе.