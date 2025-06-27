После недавних ударов по иранским ядерным объектам Израилем и США, МАГАТЭ не имеет четкой оценки относительно продолжительности воздействия (Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна официально прекращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление, сделанное в эфире иранского государственного телевидения.

По словам Арагчи, парламент Ирана принял соответствующий законопроект, который впоследствии был утвержден Советом стражей исламской революции, что придало ему обязательную юридическую силу. «Закон, одобренный парламентом и утвержденный Советом стражей, теперь является обязательным к исполнению. Наши отношения с МАГАТЭ приобретут новую форму», — заявил министр.

После недавних ударов по иранским ядерным объектам Израилем и США, МАГАТЭ не имеет четкой оценки относительно продолжительности воздействия: отброшена ли программа создания ядерного оружия на годы или только на несколько месяцев.

Накануне министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал Иран не прекращать взаимодействие с МАГАТЭ. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что после авиаударов Иран существенно отдалился от создания ядерного оружия.

В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет сообщил о начале расследования из-за утечки секретной аналитики Агентства военной разведки. В тот же вечер директор ЦРУ Джон Рэдклифф подтвердил, что объекты иранской ядерной инфраструктуры получили серьезные повреждения в результате ударов.