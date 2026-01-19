Пезешкиян заявил, что любой удар США вызовет «жесткую реакцию» со стороны Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что любой удар со стороны Соединенных Штатов вызовет «жесткую реакцию» со стороны Тегерана.

Об этом сообщает Reuters.

По словам президента Ирана, реакция Тегерана «на любую несправедливую агрессию будет жесткой и досадной». Он также добавил, что любое нападение на верховного лидера страны «равнозначно тотальной войне против нации».

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Ранее президент США Дональд Трамп, призвал к завершению 37-летнего правления аятоллы Али Хаменеи, отметив, что настало время для перемен в Иране.

«Время искать новое руководство в Иране», — сказал Трамп и добавил, что массовые протесты, которые требовали падения режима, вероятно, утихают.

17 января Али Хаменеи назвал Трампа «преступником» из-за его поддержки протестующих в Иране и признал, что во время протестов погибли «несколько тысяч» людей.

Аятолла назвал протестующих «пехотинцами» Соединенных Штатов и обвинил их в разрушении мечетей и образовательных центров.

«Мы считаем президента США преступником из-за жертв и ущерба, из-за обвинений против иранской нации», — сказал Хаменеи.

Протесты в Иране — главное

В Иране в конце 2025 года вспыхнули масштабные антиправительственные протесты. Они начались в Тегеране в среде предпринимателей, недовольных экономической ситуацией и падением курса национальной валюты относительно доллара США. В 2025 году иранский риал потерял почти половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре достигла 42,5%.

К протестам присоединились даже города, которые ранее считались лояльными к действующему режиму, например Кум в центральной части Ирана и Мешхед на северо-востоке.

10 января наследник трона династии Пехлеви, наследный принц в изгнании Реза Пехлеви, который с 1979 года живет в США, призвал иранцев переходить на новый уровень противостояния — постепенно захватывать города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает «очень жесткие» варианты действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов и гибели их участников. В частности Трамп не исключил применение военной силы.

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13 января агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что во время антиправительственных протестов в Иране погибло около двух тысяч человек, включая сотрудников сил безопасности. В свою очередь, иранский оппозиционный телеканал Iran International утверждал, что погибли по меньшей мере 12 тысяч человек.

В тот же день американский президент призвал иранцев продолжать протесты и захватывать учреждения в стране, заявив, что помощь им «уже в пути».

По данным источников The Washington Post, администрация Трампа просила страны Европы поделиться разведывательными данными о возможных целях в Иране.

14 января агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что США выводят часть своих войск с ключевых баз на Ближнем Востоке из-за усиления напряженности в регионе. Также журналисты отметили, что вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию в Иране является вероятным и может произойти в течение 24 часов.

15 января телеканал NBC News сообщил, что Трамп заявил своей команде по национальной безопасности, что хотел бы, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли «быстрый и решительный» удар по режиму, а не привели к затяжной войне.

Впоследствии информагентство AFP сообщило, что Саудовская Аравия, Катар и Оман возглавили усилия, направленные на то, чтобы отговорить Трампа от нападения на Иран, опасаясь «серьезных последствий в регионе».

16 января Трамп на своей платформе Truth Social выразил благодарность руководству Исламской Республики Иран за отмену более 800 запланированных казней участников протестов.

В тот же день правозащитники заявили, что протесты в Иране утихают после жестокого подавления, в то же время сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви опроверг такие данные и призвал Трампа вмешаться.