Иран потребовал от Европы гарантий сохранения ядерной сделки

У европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить необходимые гарантии по защите интересов Ирана

После выхода США из ядерного соглашения Иран намерен в ультимативной форме потребовать от европейских участников гарантий сохранения сделки, заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи, передает DW со ссылкой на агентство AFP.

У европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить необходимые гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки, заявил Аракчи.

По словам замглавы МИД, если европейские участники сделки не предоставят в отведенный срок требуемых гарантий, Иран должен будет принять "вынужденные решения".

Ранее чообщалось, что Иран рассчитывает на сохранение ядерного соглашения.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей зы обогащения и хранения ядерных материалов. Трамп называл соглашение несправедливой и сомневался, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

Против выхода из соглашения выступили страны ЕС и Российская Федерация.

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Также Трамп намерен моментально вводить санкции против любых зарубежных компаний, которые будут вести бизнес с Ираном. Для фирм, которые уже работают в Иране, предусмотрен срок от 3 до 6 месяцев для прекращения бизнеса, иначе им будет закрыт доступ на рынок США.