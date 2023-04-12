Иран использовал «гуманитарные рейсы» для поставок военной техники в Сирию — Reuters 12 апреля, 11:06 Последствия землетрясения (Фото:REUTERS/Mahmoud Hassano)

Иран использовал грузовые авиарейсы, которые предназначались для оказания помощи пострадавшим при землетрясении, чтобы доставлять оружие и военную технику в Сирию, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, после сильнейшего за последние сто лет землетрясения на юге Турции и на севере Сирии, из Ирана в аэропорты Алеппо, Дамаска и Латакии были совершены сотни авиарейсов.

Видео дня

С помощью этих авиарейсов, помимо гуманитарных грузов, Иран осуществил поставки в Сирию коммуникационного оборудования, радаров, элементов систем противовоздушной обороны.

Миссия Ирана при ООН утверждает, что данная информация не соответствует действительности. В Сирии отказалось давать какие-либо комментарии.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран.

От землетрясений в Турции и Сирии пострадали почти 26 млн человек. В связи с этим агентство здравоохранения ООН обратилось в ВОЗ с экстренным призывом выделить 42,8 млн. долларов на покрытие неотложных потребностей в области здравоохранения.

В Турции арестовали 247 человек, причастных к строительству домов обрушившихся в результате землетрясения.

14 февраля в городе Антакья на юге Турции под завалами разрушенного дома нашли тела украинки и двух ее сыновей, не выходивших на связь с 6 февраля.