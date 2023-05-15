Россия израсходовала большую часть иранских Шахедов и собирается купить еще — Белый дом 15 мая, 22:38 Иран продолжает поддерживать полномасштабную войну России против Украины (Фото:Ivan Alvarado/REUTERS)

Иран с августа 2022 года поставил стране-агрессору России более 400 дронов-камикадзе. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби во время брифинга в понедельник, 15 мая, передает агентство Reuters.

По словам Кирби, США видят все больше признаков того, что Россия и Иран расширяют военное сотрудничество. В рамках этого сотрудничества Иран поставляет кремлевскому режиму дроны-камикадзе.



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Агентство AP со ссылкой на слова Кирби также сообщает, что страна-агрессор уже израсходовала большую часть беспилотников на атаки на украинскую инфраструктуру и собирается закупить у Ирана новые.

Президент Владимир Зеленский в недавнем интервью итальянским СМИ заявил, что Иран поставил России более 1 тысячи дронов и другое оружие.

В конце апреля газета The Wall Street Journal сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.

По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.