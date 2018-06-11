11 июня 2018, понедельник

Иран посоветовал Ким Чен Ыну сохранять бдительность во время переговоров с Трампом

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Иран посоветовал Ким Чен Ыну сохранять бдительность во время переговоров с Трампом
Фото: DavidSandoz/Flickr

МИД Ирана посоветовал лидеру КНДР Ким Чен Ыну сохранять бдительность на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. 

По словам пресс-секретаря МИД Ирана Бахрама Кассеми, США в целом, и президент Дональд Трамп в частности, имеют "плохую историю в деле соблюдения доворенностей и сделок".

"Мы по-прежнему смотрим на действия Трампа с пессимизмом…правительство КНДР должно сохранять бдительность", - цитирует Кассеми агетство Fars.

Саммит США-КНДР состоится в Сингапуре, 12 июня, он станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США. Местом проведения сингапурского саммита между президентом Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.  

Как сообщает пресс-служба Белого дома, Трамп встретится с Ким Чен Ыном во вторник, в 9 часов утра. Стороны намерены обсудить пути преодоления кризиса вокруг Корейского полуострова и денуклеаризацию КНДР.

По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын пригласил президента Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успешного саммита в Сингапуре.

Ранее Трамп выразил надежду, что его встреча с Ким Чен Ыном станет "шансом достичь поистине замечательного итога для Северной Кореи и мира".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов предложить КНДР "уникальные" гарантии безопасности в случае успешной денуклеаризации Корейского полуострова.

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