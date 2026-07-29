Иран ожидает получить в течение ближайших нескольких недель первую партию из 400 переносных зенитно-ракетных комплексов китайского производства, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что этот пакет вооружения для Ирана в 70 миллионов долларов является одной из самых известных попыток Тегерана усилить свою противовоздушную оборону с последнего конфликта с США и Израилем.

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По данным Reuters, контракт включает закупку от 300 до 400 ПЗРК QW-12 и FN 16, которые имеют инфракрасную наводку, предназначеную для поражения низколетающих самолетов, вертолетов и беспилотников. Их мобильность позволяет быстро разворачивать вокруг военных объектов, энергетической инфраструктуры и других «чувствительных» мест.

Соглашение было подписано с гонконгской компанией Zhongqing Baoshang International Investment, выступавшей посредником между иранской стороной и китайским поставщиком.

Собеседники Reuters отметили, что хотя соглашение было подписано, графики поставок, объемы и другие детали все еще могут измениться. Согласно плану, поставки будут поступать воздушным путем из Урумчи на западе Китая, а затем транзитом через Пакистан в Иран.

В МИД Китая заявили, что такая информация является «абсолютно безосновательной»

Управление связей с общественностью Вооруженных сил Пакистана заявило, что такие сообщения «ошибочны».

Остальные стороны на запросы журналистов не ответили.

Угрозы Ирана в адрес Украины — что известно

25 июля СБУ сообщила, что украинские дроны поразили российский ракетный катер проекта 12418 Молния. Также были атакованы грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey, которые находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

В тот же день Министерство иностранных дел Ирана осудило украинский удар по судну в Каспийском море и заявило, что Тегеран оставляет за собой право защищать свои «национальные интересы и безопасность».

Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сделал ряд заявлений, пригрозив Украине ответом на удар по судну и назвав это попыткой втянуть Европу в войну.

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В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что Иран де-факто уже участвует в войне России против Украины, поставляя Кремлю щахеды, технологии их производства и другие вооружения. При этом президент отметил, что Украина «должна действовать осторожно» и «не допускать открытия нового фронта».

28 июля в украинских Telegram-каналах распространилась информация о том, что Иран якобы планирует нанести ракетный удар по Украине в течение ближайших 48 часов. Позже руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что официальных данных о намерениях Тегерана нет, однако Иран обладает потенциальными возможностями для нанесения удара по Украине.

В тот же день Сибига сообщил о телефонном разговоре с Арагчи, отметив, что цель Украины — избежать ненужной эскалации. После этого глава МИД Ирана также заявил, что Тегеран не стремится к эскалации.