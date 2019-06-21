Иран показал снимки с обломками сбитого разведывательного беспилотника США
Иранские государственные СМИ показали обломки разведывательного беспилотника США, уничтоженного силами Корпуса стражей Исламской революции.
Как утверждается, американский БПЛА нарушил воздушное пространство Ирана, в результате чего был сбит ПВО страны.
Также отмечается, что обломки военного беспилотника были выловлены в иранских территориальных водах.
Ранее сообщалось, что Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.
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После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран совершил «очень большую ошибку», однако позже допустил, что силы Ирана могли уничтожить БПЛА по ошибке.
В то же время в Пентагоне подчеркнули, что сбитый беспилотник не нарушал иранское воздушное пространство.
В свою очередь Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам летать в воздушном пространстве над контролируемыми Ираном Оманским и Персидским заливами.