Иран показал снимки с обломками сбитого разведывательного беспилотника США Сегодня, 14:22 Цей матеріал також доступний українською Tasnim News Agency В Иране заявили, что БПЛА США нарушил воздушное пространство страны Tasnim News Agency

Иранские государственные СМИ показали обломки разведывательного беспилотника США, уничтоженного силами Корпуса стражей Исламской революции.

Как утверждается, американский БПЛА нарушил воздушное пространство Ирана, в результате чего был сбит ПВО страны.

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Также отмечается, что обломки военного беспилотника были выловлены в иранских территориальных водах.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран совершил «очень большую ошибку», однако позже допустил, что силы Ирана могли уничтожить БПЛА по ошибке.

В то же время в Пентагоне подчеркнули, что сбитый беспилотник не нарушал иранское воздушное пространство.

В свою очередь Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам летать в воздушном пространстве над контролируемыми Ираном Оманским и Персидским заливами.